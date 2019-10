Presidente cubano en Cumbre de los No Alienados

Bakú, Azerbaiyán.- Este viernes el Presidente de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel pronunció su discurso en el contexto de la 18va Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, en Bakú, República de Azerbaiyán.

El mandatario cubano comenzó agradeciendo la cálida acogida que le brindara el gobierno azerí, al cual unen 27 años de relaciones bilaterales ininterrumpidas con Cuba.

En su alocución resaltó la responsabilidad de los dirigentes presentes de mantenerse unidos y apegados a los principios fundacionales de los NO Alineados de abogar por la paz y el desarrollo de los pueblos ante un clima mundial bastante convulso.

Asimismo Díaz-Canel hizo un llamado a mantenerse firme ante las amenazas del imperio estadounidense que profesa una obscena politización de los derechos humanos y un irrespeto flagrante al derecho de los pueblos a la libre determinación.

CUBA RESPALDA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

En su discurso en la Cumbre de los No Alineados Miguel Díaz-Canel recordó que Cuba fue el primer país latinoamericano en ingresar a ese movimiento que reúne naciones libres que operan bajo reglas democráticas y sin veto.

La alocución del mandatario cubano estuvo marcada por un contundente rechazo hacia toda acción de Estados Unidos en contra de la paz, los gobiernos progresistas y su decisión de reactivar el Tratado Interamericano para revivir la Doctrina Monroe.

Asimismo mostró su respaldo a las hermanas naciones de Venezuela y Nicaragua, saludó el proceso de acercamiento y diálogo intercoreano y felicitó a su homólogo Evo Morales por su reelección como presidente de Bolivia.

Díaz-Canel rememoró los desmanes vividos durante la Guerra Fría y sentenció cómo en medio del siglo 21 emergen nuevas amenazas y agresiones sobre gobiernos que se niegan a servir a la potencia hegemónica.

VOCACIÓN LIBERTARIA DE LOS NO ALINEADOS

En el discurso pronunciado por Miguel Díaz Canel en la 18va Cumbre del Movimiento de Países NO Alineados, el mandatario resaltó la vocación libertaria y antimperialista de los fundadores del movimiento.

Asimismo agradeció a sus países miembros por la histórica posición de rechazo al bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba por casi 6 décadas y reiteró que nuestro país jamás cederá ante las amenazas de ese imperio.

Díaz-Canel reconoció la labor de la Presidencia de Venezuela al frente del Movimiento, al tiempo que brindó todo el apoyo de nuestro país a la República de Azerbaiyán en el trienio que recién comienza.

Casi al término de sus palabras ratificó la continuidad de las nuevas generaciones de dirigentes de Cuba y recordó a Fidel durante la 6ta Cumbre de los No Alineados cuando expresó Unámonos para exigir nuestro derecho al desarrollo, nuestro derecho a la vida y al porvenir.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.