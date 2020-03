Para medir y debatir sobre informatización en Cuba

Cuba. – Del 16 al 20 próximos, La Habana acogerá la XVIII Convención y Feria Internacional Informática 2020, que sesionará de manera paralela en el Palacio de Convenciones y en PABEXPO.

El evento, permitirá el intercambio entre profesionales, representantes gubernamentales y público en general, interesados en investigar y conocer sobre el avance de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, la electrónica y la automática.

Jorge Luis Perdomo Di-Lella, ministro de Comunicaciones, explicó tras la presentación de la convocatoria, que la cita no deberá verse como un evento puntual, sino como un momento de la plataforma de desarrollo y el trabajo de la informatización del país.

Los objetivos del encuentro giran en torno a los servicios de telecomunicaciones, el desarrollo de la banda ancha, la infraestructura y los servicios.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.