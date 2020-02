Palestina no negocia sus principios, ni sus derechos

La Habana, Cuba. – Palestina aspira a un Estado independiente y soberano, a una paz justa y duradera en el Medio Oriente, por eso rechaza enérgicamente el acuerdo a sus espaldas entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, ratificó el embajador palestino en Cuba, Akram Samhan.

En conferencia de prensa, recordó que el llamado Acuerdo del Siglo entre el mandatario de Estados Unidos y el primer ministro de Israel, contraviene 126 resoluciones de la ONU, y su Consejo de Seguridad, sobre Palestina.

Quieren liquidar la identidad del pueblo palestino, pero estamos conscientes de que la mejor táctica de lucha contra el enemigo es la de las masas, la de la unidad de sus fuerzas, subrayó Akram Samhan.

Por eso, seguiremos luchando por el retorno de los miles de refugiados a su tierra legítima, el derecho a un Estado soberano y a Jerusalén como capital, reiteró el embajador palestino en Cuba.

