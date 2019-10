Otorgan Honoris Causa a Eusebio Leal en Italia

La Universidad italiana de la Basilicata, concedió al Historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, el título de Doctor Investigador Honoris Causa en Ciudades y Paisajes: Arquitectura, Arqueología, Patrimonio Cultural, Historia y Recursos.

A nombre del reconocido intelectual cubano, recibieron el reconocimiento Magda Resik, directora de Comunicación de la Oficina del Historiador de La Habana, y el ministro consejero de la embajada de Cuba en Italia, Jorge Luis Alfonzo.

En el Aula Magna del centro de altos estudios más importante de la región de Basilicata, en el sur de Italia, Resik exaltó la figura y obra de Leal, reflejadas en la singularidad del proceso de restauración del centro histórico de La Habana.

La mencionada Universidad, recordó que el reconocimiento coincide con el año de la designación de la ciudad de Matera, donde radica una de sus sedes, como Capital Europea de la Cultura.

