Otorgan a Raúl reconocimiento de la agricultura urbana

La Habana, Cuba.- Al General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, le fue conferida este sábado la placa conmemorativa por el aniversario 32 de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar

La lámina recibida por el Primer Ministro Manuel Marrero, durante el Balance Anual de la actividad celebrado en el Municipio Segundo Frente, reconoce la contribución del Primer Secretario del Partido al progreso de ese movimiento agrícola.

Durante el encuentro, Marrero se refirió al surgimiento de la Agricultura Urbana y a sus progresivos avances a lo largo de sus 3 décadas, a pesar del recrudecimiento del genocida bloqueo.

También convocó a productores y especialistas a trabajar por la soberanía alimentaria, potenciar el policultivo, la producción de alimentos y proteínas y de alimentos para los animales, así como la recuperación de organopónicos y otras áreas en desuso.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.