Ministro cubano califica de inhumano el bloqueo estadounidense

La Habana, Cuba. – Rodrigo Malmierca Díaz, ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, calificó de inhumano e inmoral el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba.

En su cuenta oficial en Twitter, Malmierca Díaz, además, expresa que esa política injerencista norteamericana, tiene como único propósito asfixiar al pueblo cubano y frenar su desarrollo pleno a partir de limitaciones económicas.

El ministro antillano tuiteó que el bloqueo no sólo es ilegal, sino inmoral e inhumano, y su propósito es ahogar a nuestro pueblo en problemas, además, resistiremos y venceremos.

Desde abril de 2018 hasta marzo de 2019, el bloqueo ha causado pérdidas a Cuba por más de 4 mil millones de dólares, según explica el más reciente informe presentado por Cuba ante las Naciones Unidas con el objetivo de derogar dicha política.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.