Más de dos millones de firmas por Libertad de Lula

La Habana, Cuba. – El Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, dedicó hoy una sesión especial al reclamo por la excarcelación de Luiz Inácio Lula da Silva.

Con la asistencia de los miembros del Buró Político del Partido, Ulises Guilarte y Teresa Amarelle, se entregó a Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, un cuadro que patentiza más de 2 millones de firmas de nuestro pueblo por la libertad de Lula.

Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, afirmó que Lula, de líder de los trabajadores, por su constancia en la defensa de su pueblo, hoy es un estadista de talla mundial que hizo por su país lo que ningún mandatario.

Agregó que esas rúbricas recogidas en solo 13 días por los cubanos de distintos sectores de la sociedad son fiel testimonio de la solidaridad mundial por la liberación de Lula.

