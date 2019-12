Marejadas e inundaciones costeras en el norte occidental

La Habana, Cuba. – Debido a la persistencia de los vientos del noroeste, desde la tarde de hoy se producirán marejadas en el litoral norte occidental, que en la noche se incrementarán a fuertes marejadas con inundaciones costeras de ligeras a moderadas en la costa norte, incluyendo el malecón habanero, las que se mantendrán durante mañana.

Esa situación está relacionada con una extensa baja extratropical localizada sobre el norte de la península de la Florida, Estados Unidos.

La amplia circulación de ese sistema abarca todo el golfo de México y el territorio cubano, imponiendo sobre la costa norte de la región occidental vientos de región noroeste entre 20 y 35 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 45 kilómetros por hora.

El lento movimiento de la banda frontal durante este lunes mantendrá las lluvias, disminuyendo desde el final de la tarde en Pinar del Río y Matanzas.

