Integrar desde la comunicación

La Habana, Cuba. – La capital de Cuba acoge desde este domingo y hasta el mañana la XXXVI Asamblea General de la Asociación de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones del Caribe.

La presidenta ejecutiva de Etecsa, Mayra Arevich, escribió en su cuenta de Twitter que ese encuentro es un excelente espacio de intercambio de experiencias sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación y constituye muestra de la integración de los países caribeños.



Transformación digital, experiencias en recuperación de desastres, Innovación e Internet, identidad cultural, y conectividad son algunos de los temas para el debate.

La Asociación de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones del Caribe está constituida por más de 100 miembros de 32 países que incluyen operadores, empresas e individuos del sector; y su función es delinear las políticas de información, comunicación y tecnología en la región.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.