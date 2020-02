Inician en Matanzas año de preparación para la defensa

Matanzas, Cuba. – El viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, presidió este sábado el acto de inicio del año de Preparación para la Defensa en la Región Militar de Matanzas.

A la ceremonia acudió Livan Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, ocasión en la que oficiales y soldados recibieron el carnet de militantes de esa organización política y de la juventud comunista.

Durante el acto de inicio del Año de Preparación para la Defensa en la Región Militar de Matanzas se reconoció a Tania León Silveira con la Distinción Servicio Distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por su labor en el Poder Popular.

En la jornada se inauguraron obras del Sendero de la Historia, que representan desde el inicio de las luchas por la independencia hasta las acciones protagonizadas por la Revolución en el poder.

