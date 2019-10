Inicia visita a Cuba el Canciller de España

La Habana, Cuba. – El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, Josep Borrell, inicia hoy una visita oficial a Cuba, durante la cual sostendrá encuentros con autoridades de la isla.

Se prevé que durante su estancia en la nación caribeña, el canciller español se reúna con el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y realice otras actividades.

Recientemente, durante la celebración de la semana ministerial de Naciones Unidas, ambos ministros sostuvieron un encuentro, en el cual el jefe de la diplomacia española patentizó la posición contraria de su país a la activación por Estados Unidos del Título III de la Ley Helms-Burton.

A partir del 1 de noviembre, Borrell comenzará a desempeñarse como alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, tras ser aprobado para el cargo por la Eurocámara.

