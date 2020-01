Honrarán las nuevas generaciones a Martí

La Habana, Cuba. – La presidenta nacional de la Organización de Pioneros José Martí, explicó a Radio Reloj, que en La Habana el acto central por el el aniversario 167 del natalicio de José Martí se realizará en la Plaza de la Revolución, donde participarán más de 8 mil niños y jóvenes.

El corresponsal Jorge Luis Batista informa que los vecinos de Dos Ríos, liderados por alumnos de la Secundaria Básica José Martí, de Jiguaní, en Granma, también le rendirán homenaje hoy al más universal de los cubanos.

El Apóstol de Cuba vuelve a levantar al pueblo de Ciego de Ávila, que este martes le rinde homenaje con un Desfile Pioneril martiano en todos los municipios, reportó Iván Paz.

La periodista Idalia Vázquez anuncia que en Santa Clara, estudiantes de distintas enseñanzas, encabezados por niños de la Escuela Especial Regional Marta Abreu, participarán en una Parada Matiana durante la jornada matinal.

