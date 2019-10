Canciller de España agradece su acogida en Cuba

La Habana, Cuba. – El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y la Cooperación del Reino de España, Josep Borrell Fontelles, concluyó este jueves su estancia oficial en Cuba, luego de encuentros con el presidente Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y el Historiador Eusebio Leal.

En su última jornada de visita, el canciller ibérico agradeció su acogida en la Isla, mientras recorría el Centro Histórico de La Habana acompañado por el Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal, y destacó el esfuerzo de este en el remozamiento y rescate de edificios patrimoniales de nuestra capital.

Ambos recorrieron la Plaza de Armas y luego el Palacio de los Capitanes Generales, donde disfrutaron de una presentación de la Camerata Romeu.

La visita de Josep Borrell, quien partió de La Habana hacia Colombia, realzó los nexos históricos, sociales, culturales y económicos entre Cuba y España.

