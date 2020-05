Garantizan en Matanzas el abasto de agua

Matanzas, Cuba. – Aunque más de 25 mil personas reciben el agua en pipas, en Matanzas, los trabajadores de Recursos Hidráulicos laboran en la atención a las fuentes de abasto y sus equipos de bombeo.

Guillermo Cué, delegado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, aseguró que garantizan el servicio en los centros de aislamiento y el área de la zona de Triunvirato, hoy en cuarentena.

Cué Lugo acotó que mantienen la limpieza de fosas y alcantarillas y la detección de salideros para evitar molestias a la población y los riesgos epidemiológicos por el nuevo coronavirus.

En Matanzas la mayoría del agua de consumo humano se obtiene de fuentes subterráneas, al no contar la provincia con grandes ríos y embalses para esos fines.

