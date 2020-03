Garantiza la FEU la continuidad de la Revolución

La Habana, Cuba. – Los universitarios llegan este 13de Marzo, aniversario 63 de aquella gesta heroica, con los desafíos propuestos para garantizar la continuidad de la Revolución, afirmó en exclusiva para Radio Reloj, José Ángel Fernández Castañeda, presidente nacional de la Federación Estudiantil Universitaria.

Significó que la comunidad universitaria recordará el asalto al antiguo Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, realizada por José Antonio Echeverría y sus compañeros de lucha, realizando múltiples misiones de impacto económico y social.

Puntualizó Fernández Castañeda que este 13 de Marzo tiene como prioridad ofrecer una digna respuesta al presidente de la República Miguel Díaz-Canel, referida a la preparación política e ideológica de los educandos.

Explicó que, entre otras acciones, se encuentran el rescate de la Memoria Patria, los intercambios universitarios y el estudio de la Historia.

La Federación Estudiantil Universitaria conmemorará el aniversario 63 de los sucesos del 13 de Marzo con múltiples actividades patrióticas en todas las instituciones académicas del país, informó a Radio Reloj, José Ángel Fernández Castañeda, presidente nacional de la FEU.

Anunció que las acciones del asalto al antiguo Palacio Presidencial y la toma de la emisora Radio Reloj estarán dedicadas al venidero Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, a la creación de la FEU y al triunfo de la Revolución.

Explicó Fernández Castañeda que desde el Museo casa Natal de José Antonio Echeverría, los universitarios realizarán una peregrinación hasta la tumba del presidente de Honor de la FEU, ubicada en el cementerio de Cárdenas.

Precisó que este 13 de Marzo será un digno tributo de recordación a José Antonio y sus compañeros del Directorio Revolucionario.

