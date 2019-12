Fidel, siempre entre los cenagueros

Ciénaga de Zapata, Cuba. – A 60 años de la cena de Fidel con los carboneros de Soplillar, en la Ciénaga de Zapata, la memoria del Comandante en Jefe perdura entre los habitantes del municipio que despertó con la Revolución.

Unas 9 mil personas habitan hoy la península que se transformó de paraje olvidado en la neocolonia en sitio donde se levantaron escuelas, consultorios, salas de rehabilitación, centros recreativos y comunidades.

Bienvenido Roig Chirino, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Ciénaga de Zapata, reconoce que con la Revolución cobró auge el turismo, se construyeron hoteles, villas y centros de buceos que ofrecen fuentes de empleo a la población.

Para rememorar la presencia del Líder de la Revolución donde su leyenda sigue viva para siempre, este 24 de diciembre se organiza una cena con las familias, a la que asistirán las autoridades de la provincia.

