Fidel siempre creyó en el triunfo

Granma, Cuba. – Al celebrarse hoy el aniversario 63 del reencuentro de Fidel y Raúl, en Cinco Palmas, se ratificó que es una lección que debe recordarse todos los días, porque no existió un momento en el que el Comandante en Jefe no creyera en el Triunfo.

En el acto por esa efeméride, Maikel Sánchez, del Buró del Partido en Media Luna, aseveró que por la Revolución, Cinco Palmas tiene Sala de Televisión, museos, promotores culturales, telefonía móvil y rural, educación y salud gratuita.

El dirigente partidista agradeció a Fidel, a Raúl y a los campesinos como Severo y Mongo Pérez, Adrián García, Hermes Cordero y otros, que apoyaron la lucha cuando no eran más que un grupo de jóvenes con 7 fúsiles y un cañón de ideas contra un ejército superior en armamentos y soldados.

En la conmemoración, se patentizó que el reencuentro de Cinco Palmas, demuestra que Sí se puede, se pudo y se podrá.



