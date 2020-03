Exhorta Díaz-Canel a cumplir medidas ante pandemia

La Habana, Cuba.- El Presidente Miguel Díaz-Canel insistió en la necesidad de cumplir con todas las medidas indicadas para enfrentar el Covid-19 y no bajar la guardia ante el peligro que continúa significando la expansión de la pandemia en la región y el mundo.

En el encuentro, el mandatario convocó a la población a ser responsable, evitar en lo posible las actividades que supongan aglomeración de personas y acudir al médico ante cualquier síntoma respiratorio.

Igualmente informó que no existen nuevos casos confirmados en Cuba de la enfermedad; los 4 pacientes presentan una evolución favorable, se mantienen asintomáticos y los contactos directos continúan en vigilancia activa, sin incidencia.

Diaz-Canel señaló que la situación en el país se ha mantenido estable porque se han tomado medidas, y llamó a trabajar de manera diferente, porque la situación en el mundo es cada vez más compleja.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.