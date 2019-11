Examinó Ramiro Valdés desarrollo integral de Moa

Moa, Cuba. – El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente del Consejo de Ministros, examinó en Moa la marcha del Plan de Desarrollo Integral de ese municipio holguinero, con participación de autoridades locales y de la provincia.

El dirigente pidió trabajar de forma creativa y eficiente a partir de las capacidades en cada territorio, sin solicitar recursos a entidades nacionales, al afrontar planes como el de la vivienda u otras iniciativas.

Solicitó ganar tiempo, en todo lo posible, para transformar el puerto en una instalación capaz de asumir operaciones de cabotaje y exportación en el nororiente cubano, a partir del potencial productivo de la zona.

La producción de alimentos y construcción de obras sociales constituyeron prioridades del chequeo realizado por Ramiro Valdés al plan de desarrollo de Moa, donde apreció el aporte del Níquel al país a pesar del bloqueo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.