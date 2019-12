Examinan en Pinar del Río la producción de tabaco

Pinar del Río, Cuba. – El pleno del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Pinar del Río, presidido por el Primer Secretario, Julio César Rodriguez Pimentel, examinó este sábado la campaña tabacalera y cómo desde ese organismo se influye para lograr mayor producción en ese renglón exportable.

Durante la reunión se valoró lo inherente a las maneras de aprovechar los recursos disponibles, sobre todo los fertilizantes, y proseguir con el empleo de la tracción animal en la roturación de los suelos.

Los análisis referidos al cultivo del tabaco por integrantes del Comité Provincial del Partido en Pinar del Río, se centraron además en mejorar las escogidas y los despalillos e implementar sistemas de pagos más estimulantes.

En la provincia se plantarán 19 mil hectáreas, de las cuales en diciembre será necesario sellar 10 mil para recuperar los atrasos que generó el déficit de combustible por el bloqueo yanqui.

