ETECSA anuncia nuevas ofertas para fin de año

La Habana, Cuba. – La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), propone nuevas ofertas por el fin de año y el aniversario 61 de la Revolución.

La tarifa de navegación en Internet disminuye hasta los 0.30 centavos CUC por hora, lo cual también se aplicará a las cuentas del servicio nauta Hogar, una vez que los clientes consuman las horas del paquete contratado.

Se realizarán descuentos a las llamadas de larga distancia nacional de un 50 por ciento por el día, desde las 06:00 de la mañana hasta las 05:59 de la tarde y 25 por ciento en la noche, de 06:00 de la tarde a 10:59 de la noche.

Dichos descuentos serán posibles si se marca directo de un teléfono fijo, y con horario extendido hasta las 05:59 ante meridiano si se utiliza el servicio de tarjeta propia; las bonificaciones estarán vigentes desde el lunes hasta el 3 de enero.

