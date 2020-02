Ejercicio de participación ciudadana

La Habana, Cuba. – En ocasión de celebrarse el primer aniversario del Referendo Constitucional en Cuba, diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, realizaron hoy un Foro Debate a través de la página de Facebook del Parlamento.

La vicepresidenta de la Asamblea, Ana María Mari Machado, destacó que el intercambio permitió actualizar a los internautas sobre el cumplimiento de las disposiciones transitorias de la Carta Magna, aprobada en 2019 con amplia participación popular.

Entre los temas abordados en el Foro destacaron los relativos a la nueva Ley Electoral, y el papel de la Constitución para fortalecer los vínculos entre la nación y los municipios.

El diputado Joaquín Miguel Bernal, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, destacó que la Carta Magna es consecuente con nuestras raíces ideológicas y complementa el sistema democrático cubano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.