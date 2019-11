Días de preparación para el futuro

Artemisa, Cuba. – El integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, asistió a la segunda jornada de la defensa en Artemisa.

Acompañado por la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Gladys Martínez Verdecia, constató las acciones teóricas y prácticas que se desarrollaron este domingo en la Unidad Empresarial de Base Piensos Occidente, en el municipio artemiseño de San Cristóbal.

Como parte de los Días Nacionales de la Defensa se efectuaron en Artemisa ocho ejercicios tácticos con la participación de la población y en especial de jóvenes como continuidad y garantía de la Revolución.

En la zona de defensa Río Hondo, en San Cristóbal, donde el generalísimo libró uno de sus importantes combates, tuvo lugar el ejercicio defensivo con la presencia del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

El viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de Ejército, Joaquín Quintas Solá, constató en Matanzas la preparación del pueblo para la defensa de la Patria.

Quintas apreció este domingo en Limonar un ejercicio táctico de zona de defensa para la puesta en plena disposición, junto al general de brigada Andrés González Brito, jefe del Ejercito Central, y Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido en la provincia.

Hasta la finca Los Cobos llegó el viceministro de las FAR, quien intercambió con los campesinos matanceros que sembraban garbanzos para sustituir importaciones, protegidos por una brigada de producción y defensa.

En el Policlínico Samuel Fernández, de Limonar, dialogó con el personal que recibía capacitación en el uso de la acupuntura, donde llamó al empleo eficiente de la medicina natural y tradicional.

