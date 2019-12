Destacan importancia económica del tabaco para Cuba

Pinar del Río, Cuba. – El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodriguez Rollero, recorrió este domingo zonas tabacaleras del municipio pinareño de Consolación del Sur, uno de los que materializa el proyecto de la variedad Virginia, destinado a la cigarrería.

Acompañado del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Julio César Rodriguez Pimentel, el titular comprobó la marcha de la campaña, con un corrimiento por el déficit de combustible sufrido de septiembre a octubre.

El ministro cubano de la Agricultura instó a los tabacaleros del municipio de Consolación del Sur a emplear con eficiencia los recursos, incrementar el uso de la tracción animal en las plantaciones durante diciembre y enero para buscar mayores rendimientos.

Rodriguez Rollero confirmó que hasta ahora las condiciones climáticas son favorables y es necesario aprovecharlas en bien de los aportes económicos de ese cultivo.

