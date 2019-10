Desde hoy en Cuba, V Conferencia de Estudios Estratégicos

La Habana, Cuba. – Encuentro de reflexión e intercambio de ideas constituirá, desde hoy y hasta el viernes, la V Conferencia de Estudios Estratégicos Geopolíticas en conflicto y un orden internacional en transición.

Organizada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), el evento acontecerá en la sede de esa institución en La Habana, y abordará temas como la crisis del sistema capitalista, y el nuevo intento de recuperación de la hegemonía y el liderazgo mundial de Estados Unidos al retomar la Doctrina Monroe.

Las incidencias de los polos de poder mundial sobre los equilibrios globales y regionales, también ocupará la agenda de la V Conferencia de Estudios Estratégicos.

De acuerdo con el investigador del CIPI, Franklin Hernández, la cita permite la retroalimentación de conocimientos entre expertos cubanos y extranjeros sobre las dinámicas geopolíticas del mundo.

