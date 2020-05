Desafío de los tabacaleros

La Habana, Cuba. Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la CTC, expresó en La Habana que ante el actual escenario internacional por los efectos de la pandemia y su repercusión en la economía cubana, el cumplimiento del plan por los tabacaleros es determinante, por su contribución efectiva en divisas.

En diálogo por el día del trabajador del sector, con obreros de la Empresa “El Laguito”, el miembro del Buró Político apuntó que el desafío está en elevar los ingresos en moneda convertible e incrementar las exportaciones.

En el centro se impulsan los programas productivos mediante el Movimiento MI APORTE DECIDE, cuyos logros se dedicaron al aniversario 109 del natalicio de Lázaro Peña.

Los tabacaleros de El Laguito se pronunciaron, junto al resto de los de la nación, por no renunciar al compromiso con la máxima dirección del país de garantizar exportaciones para lograr ingresos en divisas.

