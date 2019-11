Denuncian presiones norteamericanas ante votación en ONU

La Habana, Cuba. – El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció las nuevas maniobras del gobierno norteamericano contra algunos países de Latinoamérica, para forzarlos a cambiar su voto a favor de Cuba en las Naciones Unidas.

El Canciller publicó en Twitter que el Departamento de Estado despliega en los últimos días intensas acciones de presión, particularmente contra 6 países latinoamericanos, para forzarlos a cambiar su tradicional voto.

Bruno Rodríguez explicó que la Isla cuenta con el apoyo unánime de los pueblos latinoamericanos y del mundo, y espera que ningún gobierno se someta a los dictámenes de Washington.

Como es tradición desde 1992, el gobierno cubano ha recibido el apoyo rotundo de la mayoría de la comunidad internacional, al presentar cada año la resolución de la Necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos a la Isla.

