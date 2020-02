Del 19 al 21 de febrero cierre a intervalos del puente de Jatibonico

Sancti Spíritus, Cuba. – La Comisión Nacional de Seguridad Vial informa a todos los conductores que por motivos de estudios y trabajos auxiliares en el puente sobre el río Jatibonico, ubicado en el kilómetro 416 de la Carretera Central, a partir del próximo y hasta 21 del propio mes, se producirán interrupciones en la circulación vial.

Las interrupciones se producirán entre 30 y 45 minutos en varios momentos de cada día.

Solicitamos a todos los usuarios de la vía mantener la disciplina y respeto a las señalizaciones del tránsito, para evitar accidentes.

Pedimos disculpas por las molestias que estas regulaciones pueden ocasionar.

(Comisión Nacional de Seguridad Vial)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.