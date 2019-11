Cuba reabrió su vitrina comercial

La Habana, Cuba. – La XXXVII Feria Internacional de La Habana abrió sus puertas hoy en su tradicional sede de ExpoCuba, en un momento en que el país necesita el incremento de las exportaciones, la inversión extranjera y los encadenamientos productivos.

Hace unos días, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, anunció que en la cita estarán presentes empresarios de más de medio centenar de países, además de una 360 empresas cubanas.

Esta edición de la Feria Internacional de La Habana reafirma la confianza del empresariado extranjero en la apuesta económica cubana.

Considerada la mayor cita comercial del Caribe y una de las más importantes de su tipo en América Latina, la feria habanera es una herramienta para el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre las naciones y espacio ideal para mostrar las potencialidades económicas del país.

