Cuba pospone Conferencia La Nación y la Emigración

La Habana, Cuba. – Cuba pospuso la realización de la IV Conferencia La Nación y la Emigración, prevista para efectuarse del 8 al 18 de abril próximo, por la amenaza de la Covid-19, informó la Cancillería.

La decisión obedece a la grave situación epidemiológica internacional, por la creciente y acelerada expansión de la pandemia, y responde a preocupaciones expresadas por los invitados al encuentro.

La inmensa mayoría de ellos radica en 39 países donde han sido detectados casos del coronavirus, explica el comunicado; expresa la gratitud del Gobierno a los ciudadanos cubanos y sus descendientes, quienes confirmaron la asistencia, así como el apoyo recibido.

El texto reitera su voluntad de fortalecer los lazos con sus nacionales en el exterior, de propiciar un intercambio más amplio y fructífero, y de trabajar conjuntamente por la independencia, el desarrollo y el bienestar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.