Cuba frente a la Covid-19

La Habana, Cuba. Los Ministros de Industria y de la Construcción comparecerán este miércoles en la Mesa Redonda para informar sobre el trabajo de sus organismos y sus sistemas empresariales en estos tiempos de pandemia.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, el Canal de Youtube de la Mesa Redonda y las páginas de Facebook de la Presidencia, Cubadebate y la Mesa Redonda transmitirán en vivo ese programa a las 6:30 pm; mientras el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

