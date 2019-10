Cuba firme junto a Lula

La Habana, Cuba. – La Central de Trabajadores de Cuba (CTC)) y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), desarrollan en toda Cuba un proceso de recogida de firmas, en centros de trabajo y estudio, en reclamo de la libertad de Luis Inacio Lula da Silva.

Trabajadores estudiantes, intelectuales y pueblo en general participan en los actos de la rúbrica por la liberación del ex presidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, quien el 27 de este mes cumplirá 74 años.

La CTC y el ICAP informaron que la Unión de Jóvenes Comunistas, organizaciones de masas y otras instituciones apoyan ese proceso, programado para la segunda quincena de octubre.

En los últimos meses, se revelaron nuevas evidencias que confirman la complicidad del poder judicial en Brasil contra Lula da Silva, lo cual lo ratifica como un preso político que cumple injusta condena.

