Cuba exige la libertad de Lula da Silva

La Habana, Cuba. – Con sus firmas, los cubanos demandan masivamente la libertad para el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en una movilización liderada por la Central de Trabajadores de Cuba y el Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Fernando González Llort, presidente del ICAP, destacó la dignidad, la sensibilidad humana y el compromiso de lucha de Lula, y llamó a nuestro pueblo a rechazar esa estrategia del imperialismo y la derecha regional para quebrar la unidad latinoamericana.

En el Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, convocado del 1ero. al 3 de noviembre en La Habana, serán entregados los libros con las firmas de los cubanos para ser presentados en la ONU y otros organismos mundiales.

La recogida de firmas en Cuba se suma a la campaña internacional Lula Libre, que apoya al líder brasileño encarcelado injustamente desde abril del pasado año.

