Cuba en Foro sobre Pequeñas y Medianas Empresas

Italia. – Cuba participa en el V Foro sobre Pequeñas y Medianas Empresas, PYMES, que sesiona del 28 al 30 de octubre en Padua, Italia.

La participación cubana en ese evento, forma parte de las acciones que se llevan a cabo en función de ampliar y profundizar los vínculos económicos con ese país europeo, con el cual se viene avanzando en varios sectores.

Alexis Rodríguez, Director General de Economía y Desarrollo del Ministerio de la Agricultura, encabeza la delegación de Cuba al foro, integrada por funcionarios del Ministerio para el Comercio Exterior y la Inversion Extranjera y de la Oficina del Historiador de La Habana.

El evento comprende la realización de talleres, presentaciones y encuentros, con el objetivo de conocer las experiencias y potencialidades de la región, e identificar posibles intereses de negocios en correspondencia con las prioridades de desarrollo socioeconómico de Cuba.

