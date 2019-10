Cuba, compartiendo la esperanza

La Habana, Cuba. – Este lunes se desarrolló en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales el foro Cuba en Revolución: Sesenta años de transformaciones, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

La jornada permitió el intercambio entre académicos cubanos e invitados de diversas naciones de Latinoamérica y el Caribe sobre temas como la labor de la isla en la ciencia, la educación y en la lucha por la equidad y el respeto internacional.

El programa contempló el panel La Revolución Cubana en su 60 aniversario. Nuevos desafíos y la presentación de un audiovisual y un libro dedicados a la historia de nuestro país en estas últimas seis décadas.

Karina Batthyány, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, destacó que este foro representa una excelente oportunidad de promover el diálogo sur-sur y defender el derecho del acceso al conocimiento.

