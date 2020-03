Cuba aplicará pago electrónico exclusivo en tiendas de venta de materiales para la construcción

La Habana, Cuba. – A partir del mes de marzo del presente año, inicia el uso de las tarjetas magnéticas u otro canal electrónico como únicos instrumentos de pago para la adquisición de productos en las tiendas de venta de materiales para la construcción.

De manera excepcional se permitirá el uso de otros medios autorizados por el Banco Central de Cuba a:

La provincia de La Habana comenzará en el mes de abril para todos los municipios.

La Resolución No 25 de 2020 del Ministerio del Comercio Interior que regula este proceso, va dirigida a alcanzar mayor transparencia en las ventas y el manejo de efectivo, utilizando plataformas de Comercio Electrónico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.