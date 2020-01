Convocan a Brigada Internacional Primero de Mayo

La Habana, Cuba. – El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, convoca a la XV Brigada Internacional Primero de Mayo de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba por la celebración del aniversario 61 del Triunfo de la Revolución.

Las actividades de la brigada se desarrollarán del 27 de abril al 10 de mayo en La Habana, Artemisa y Pinar del Río, y su estancia es en el Campamento Julio Antonio Mella, en Caimito, y en un hotel Pinar del Río.

Se incluyen visitas a lugares de interés histórico, económico, cultural y social; conferencias sobre temas de actualidad, la participación en el desfile por el Primero de Mayo y en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba el 2 de mayo.

La XV Brigada Internacional Primero de Mayo de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba está motivada por la celebración del aniversario 60 del ICAP.

