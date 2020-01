Continúa ejecución de parque eólico en Las Tunas

Las Tunas, Cuba. – Entre las inversiones para el uso de fuentes renovables de energía en el país, continúa en Las Tunas la ejecución del parque eólico La Herradura Uno, con la perspectiva de iniciar la generación en 2021.

El director general de la Empresa Eléctrica en la provincia, Carlos Arias Sobrino, explicó que este año se terminarán de fundir 8 bases, para lograr en un esquema mínimo poner en marcha 22 aerogeneradores.

Las obras civiles incluyen también la subestación del centro de operación y mantenimiento, la línea de 110 kilovoltios que la unirá con la del central Guiteras en Puerto Padre, y el montaje de la torre de medición del viento a 100 metros.

El parque eólico La Herradura Uno recibe moderna tecnología china, mientras el programa de desarrollo prevé además el parque La Herradura Dos, y se preparan las áreas para los de La Herradura Tres, y Nuevas Grandes.

