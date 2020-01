Condena Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos al régimen de Bolivia

La Habana, Cuba. – Un acto de solidaridad con Evo Morales, el Movimiento al Socialismo y por la conmemoración de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia en su aniversario 14 se realizó en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

El vicepresidente del ICAP, Abel Sosa, afirmó que los cubanos repudian al gobierno de facto que dio un golpe de Estado e intenta destruir los logros que alcanzó la nación sudamericana con el gobierno de Evo Morales.

Ariana Campero, representante del Movimiento al Socialismo de Bolivia, expresó su pesar porque en fecha tan significativa como esta en que su pueblo celebra la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, reine en esa nación el fascismo.

Agradeció a los cubanos su solidaridad y señaló que a pesar de la barbarie que caracteriza a su Patria, los pueblos indígenas que Evo defendió, sabrán conquistar su soberanía.



