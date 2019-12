Concluye hoy jornada científica del Tribunal Supremo Popular

La Habana, Cuba. – La X Jornada Científica del Tribunal Supremo Popular concluye hoy sus tres días de deliberaciones en el Hotel Habana Libre Tryp.

Los grupos especializados de trabajo sobre derecho Penal y Civil, Familia, Laboral y Económico continuarán sus deliberaciones tras la presentación de las últimas ponencias, entre ellas la interpretación constitucional como instrumento para salvaguardar el derecho a la defensa.

Se abordará sobre la incorporación del Habeas Corpus; este último permite accionar ante detenciones ilegales, la presunción de inocencia, el acceso a los medios de prueba y establecer apelaciones.

En la última jornada del encuentro será presentado el libro Retos del funcionamiento judicial en la sociedad cubana, de un colectivo de autores, y se hará la entrega de los Premios de la Ciencia por cada una de las comisiones de trabajo.

