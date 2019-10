Concluye entrega del cargo de Secretario de la Asamblea Nacional

La Habana, Cuba.- El Presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Esteban Lazo, presidió en el Capitolio el acto con el que finalizó el proceso de entrega del cargo de Secretario por parte de Miriam Brito a Homero Acosta, elegido en la Sesión Extraordinaria del Parlamento.

Lazo entregó un reconocimiento a Miriam Brito, a quien calificó como extraordinaria cumplidora de su trabajo por más de 11 años, al tiempo que destacó de Homero Acosta su gran experiencia en el campo legislativo, con una magnífica labor.

Exhortó a los presentes a enfrentar, con unidad, importantes labores que requieren disciplina, consagración y conocimiento de la Constitución y las Leyes.

Previamente, la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, anunció la creación de la Comisión Permanente de Trabajo de Atención a Órganos Locales, que se añade a las DIEZ existentes.

