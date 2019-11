Celebran aniversario de la Revolución Cubana en Venezuela

Por: Elvis Gil Domínguez

Caracas, Venezuela. – Una jornada de actividades políticas y culturales emprenden los colaboradores de las misiones sociales de Cuba en la nación bolivariana, para celebrar el aniversario 61 del triunfo de la Revolución cubana.

Conversatorios sobre las gesta del 1ro de enero, actos, matutinos, actividades culturales y juegos deportivos, acontecen en los centros donde laboran los cooperantes al servicio del pueblo venezolano en los 24 estados del país.

La jornada comprende también el reconocimiento a internacionalistas destacados, a brigadas con una labor relevante, y la realización de actos de recibimiento y despedida a quienes inician y concluyen misiones.

La festividad por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución cubana en territorio venezolano, culminará el 1ro de enero con el respaldo revolucionario y de solidaridad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.