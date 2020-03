Campesinos tuneros por más producción

Las Tunas, Cuba. – El segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Comandante José Ramón Machado Ventura, apreció la confianza de los campesinos de Las Tunas en el futuro, durante la Asamblea Provincial XII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

Con referencias a Fidel los anapistas tuneros aseguraron no retroceder y continuar cumpliendo la siembra, producción y ventas al estado, aún en condiciones de secano y bajo presiones del bloqueo.

También, abogaron por mayor aplicación de la ciencia y la técnica, incorporación de abonos orgánicos al suelo, variedades resistentes a plagas y al cambio climático y siembra de plantas proteicas, para alimento en la ganadería.

En la Asamblea XII Congreso de la ANAP de Las Tunas, figuraron otros temas como la atención a los jóvenes, continuadores de la obra revolucionaria, así como el aporte de la mujer en el surco y la comunidad.

