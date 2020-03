Avanza en Pinar del Río la cosecha de tabaco

Pinar del Río, Cuba. – Cuando se han recolectado más de 8 millones de cujes de tabaco, el campesinado de Pinar del Río supera las limitaciones materiales y logra avances en una campaña en la que buscan mayores rendimientos en el ámbito productivo.

Favorecida por óptimas condiciones climáticas y el empleo de novedosos sistemas de riego, los vegueros se esfuerzan también en las llamadas zonas de secano y semisecano, donde debido a la falta de lluvias hay agotamiento de las fuentes de abasto.

Los tabacaleros de Pinar del Río, paralelo a la recolección de las hojas, dan curso a la reparación de las casas de curar o aposentos, labores que desde al año anterior están limitadas por el déficit de combustible.

Otro elemento es el acopio y beneficio de las hojas en las escogidas y miniescogidas, en tanto el proyecto Virginia para abastecer a la futura fábrica de cigarrillos de Mariel se mantiene.

