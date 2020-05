Asegura textilera de Villa Clara insumos para combatir la Covid-19

Santa Clara, Cuba. Más de un millón de metros cuadrados de gasas quirúrgicas ha producido la Empresa Textil Desembarco del Granma, de Villa Clara, en los últimos dos meses con destino a centros asistenciales de todo el país.

María de los Ángeles García, directora técnica de esa industria, informó que también elaboraron tejido para nasobucos, piyamas hospitalarias y batas sanitarias, dirigidos a los programas emprendidos en la nación para combatir la COVID-19.

Para asegurar estas producciones que garantizan la atención a enfermos con el nuevo coronavirus, la Empresa Textil de Villa Clara protegió el transporte de sus trabajadores procedentes de siete municipios.

Esa fábrica, además de continuar la producción de gasas quirúrgicas, elabora hilos y tejido para el uniforme escolar y militar, así como para la confección de ropa de trabajo del sector agrícola.

