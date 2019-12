Anuncia ETECSA cambios en sus servicios

La Habana, Cuba. – La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), informó que a partir del 8 de enero próximo entrará en vigor la Resolución 176 de 2019 del Ministerio de Comunicaciones.

Establece que a partir de esa fecha, el contrato de servicio que suscribanlos nuevos clientes estará vinculado a la vivienda donde sea instalado, por lo que no podrán solicitar el traslado de los mismos hacia otro domicilio.

La directora adjunta de la dirección de servicios fijos de ETECSA, Adalys Montier, aseguró que eso permitirá dedicar más recursos al incremento de líneas y no a los traslados de servicio, hoy con muy elevada cífra.

ETECSA ha tenido que destinar alrededor del 70 por ciento de los recursos de inversiones previstos para el incremento de nuevos servicios a instalar más de 30 mil traslados cada año y dejar pendientes más de 15 mil de esos movimientos al no disponer de capacidades técnicas.

