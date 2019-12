Alertan por deterioro de las condiciones del tiempo en Occidente

La Habana, Cuba. – El avance durante la tarde noche de mañana domingo de un activo frente frío sobre la región occidental de Cuba, asociado a una extensa baja extratropical que se intensificará en su lento desplazamiento hacia la península de la Florida, producirá un deterioro considerable de las condiciones del tiempo en esa parte del país, con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que pueden ser fuertes en algunas localidades.

No se descarta la ocurrencia de eventos severos.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (Insmet), informó al periódico Granma que la referida situación generará también fuertes vientos del oeste al noroeste, los cuales persistirán aproximadamente 24 horas.

Ante el aviso de alerta temprana del Insmet se suspendió la transportación marítima de pasajeros y carga entre en los puertos de Batabanó, Gerona y Cayo Largo del Sur. (O.P)

