Afirma Díaz-Canel que Cuba no cederá ante amenazas, presiones y sanciones

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel aseguró hoy mediante Twuitter que el país no cederá ante las amenazas, presiones y sanciones del Gobierno de Estados Unidos, en referencia a un escrito del periódico de Granma.

El articulo refiere cómo el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado por Estados Unidos durante los ultimos 60 años se ha recrudecido de forma brutal en los ultimos meses, con medidas cada vez más restricitivas.

De acuerdo con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, el recrudecimiento del cerco contra la Isla aumenta de manera brutal a ritmo de una medida por semana con la administración de Donald Trump en el poder.

En 2019, Rodríguez explicó en la ONU, que el Gobierno norteamericano aumentó su hostilidad, impuso escollos adicionales al comercio exterior e incrementó la persecución de nuestras relaciones bancario-financieras con el resto del mundo.

