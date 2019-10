Abogan por una mejor gestión comunicativa en Cuba

La Habana, Cuba. – El coloquio de mercadotecnia de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, realizado en el Hotel Comodoro, tuvo por objetivo el análisis de los nuevos retos y oportunidades que presenta el mundo digital para las Comunicaciones y el Marketing.

El evento contó con la presencia de miembros del Partido, representantes de entidades como la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, y empresas asociadas a la comunicación, como Citmatel, e invitados expertos en gestión de la comunicación digital.

El doctor mexicano Roberto Rojas, especialista en comunicación y marketing, explicó en su conferencia la importancia de las gestión on line de las ventas, y el rol determinante que posee el teléfono móvil en la Comunicación y publicidad.

Ratificó la importancia de lograr diferentes estrategias comunicativas capaces de transmitir lo mensajes en el medio digital.

