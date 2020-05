A potenciar el ahorro en procesos productivos

La Habana, Cuba. En las complejas condiciones en que se encuentra la economía cubana por causa del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y la pandemia por el nuevo coronavirus, potenciar el ahorro en las tareas de producción de alimentos es fundamental.

Néstor Bárbaro Hernández, secretario general del Sindicato Nacional Agropecuario, Forestal y Tabacalero, destacó la importancia de elevar el uso de la tracción animal en todas las labores agrícolas, y en la comercialización de los productos

El dirigente exhortó a la utilización de vagones y carretillas para el traslado de los alimentos hacia las naves y los almacenes, con vistas al resguardo en cada almacén, respetando las medidas adoptadas frente al COVID-19.

Los innovadores se pronunciaron por dar solución a los problemas que puedan aparecer en medio del proceso productivo de cada rama agrícola.

